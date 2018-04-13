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Сотрудники музея “Детские годы Гагарина” получили в подарок от Промсвязьбанка кинокамеру с записью прилета космонавта на Землю 12 апреля 1961 года

Промсвязьбанк братьев Ананьевых решил перед Днем космонавтики сделать подарок сотрудникам музея “Детские годы Гагарина”. Они получили кинокамеру с записью прилета космонавта на Землю 12 апреля 1961 года, пишет actualnews.org

Церемонию вручения посетили наследница С.П. Королева Наталья Сергеевна и член первого отряда космонавтов, дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов. После возвращения Юрия Гагарина из космоса Махмуд Мухаметзянович Рафиков был первым человеком, запечатлевшим такое событие на камеру и снявшим его улыбку. Затем она долгое время хранилась в его личном архиве.
Сотрудники музея “Детские годы Гагарина” получили в подарок от Промсвязьбанка кинокамеру с записью прилета космонавта на Землю 12 апреля 1961 года

Во время общения с представителями Промсвязьбанка племянница космонавта и заведующая музеем Тамара Дмитриевна Филатова подчеркнула, что подарок стал большим событием для семьи и этого места. Раньше камеру было невозможно увидеть из-за режима секретности, но сейчас коллекция экспонатов дополнена таким редким экземпляром. Она поблагодарила их за ценный дар и пригласила всех желающих лиц посетить музей. Они смогут познакомиться с традициями семьи, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта.

Фотографии и подробный репортаж тут.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:42
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