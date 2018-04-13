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Фанаты уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять ее стиль

Поклонники знаменитой телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной уверены, что Курбан Омаров серьезно взялся за свою супругу и ее имидж.

На днях теледива сообщила своим подписчикам, что ее муж кардинально изменил почти все ее привычки.

Фанаты уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять ее стиль

Ни для кого не является секретом, что Ксения очень любит не только красиво выглядеть, но и эффектно и ярко одеваться. Каждый день Бородина демонстрирует в личном микроблоге новые наряды, которые вызывают у ее фанатов восторг.

Считанные часы назад телеведущая призналась пользователям Сети, что ранее не любила одежду коричневого цвета, но встретив Курбана, ее вкусы все-таки изменились.

«Муж приучил к коричневому цвету..не любила его раньше», - подписала одну из последних фотографий Ксения.

На снимке Бородина запечатлена в белых брюках, полосатой рубашке и кожаной куртке того цвета, который ранее звезда так не любила. Некоторые фолловеры подчеркнули, что Курбан Омаров ранее уже говорил о том, что очень любит коричневый цвет, поэтому отдает предпочтение одежде именно такой расцветки.

Фанаты уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять ее стиль

По мнению многих фанатов, бизнесмен начал очень влиять на Ксению, именно поэтому телеведущая неожиданно начала любить коричневый цвет, да и решила сесть на диету. Напомним, что днем ранее Бородина заявила подписчикам в ее теле 15% жира, от которых она намерена срочно начать избавляться.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:33
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