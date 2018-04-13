Ольга Рапунцель опасается потерять молоко

По словам Алёны Савкиной, возлюбленный ее сестры практически выгнал Татьяну Владимировну на Поляну «Дома-2», не дав ей возможности жить вместе с внучкой.Сама Ольга Рапунцель невероятно нервничает из-за этого противостояния. Девушка не может выбрать чью-то сторону, ведь и муж, и мама ей одинаково дороги. А Дмитрий тем временем обвиняется тёщу в желании разрушить его семью, однако родительница Ольги пока никак не комментирует происходящее.Недавно стало известно, что на нервной почве у участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель стали появляться проблемы со здоровьем. Молодая мамочка плохо питается и почти не спит из-за постоянной ругани, а потому рискует потерять грудное молоко и перейти на кормление детскими смесями. Стоит отметить, что девушке это стало бы даже удобнее, так как она очень мечтает о сладком.