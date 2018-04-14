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Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan X70 для России

Китайский кроссовер Lifan X70 появится в продаже на российском рынке с 17 апреля. Для россиян автомобиль будет предложен в нескольких комплектациях — Standart, Basic, Comfort и Luxury.

Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan X70 для России


В подкапотном пространстве кроссовера Lifan X70 установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 136 лошадиных сил. В качестве трансмиссии во всех комплектациях будет предложена 5-скоростная «механика», а также в некоторых модификациях будет доступен вариатор. Привод у кроссовера только передний.

Базовая модификация кроссовера будет оснащена системой стабилизации, мониторингом давления в шинах, помощником при спуске и подъёме, комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистемой и 17-дюймовыми легкосплвными колёсными дисками.

О стоимости автомобиля Lifan X70 для России пока не сообщали. При этом отмечается, что модель Х60 2018 года стоит на российском рынке от 739 900 рублей.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 05:00
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