Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan X70 для России

В подкапотном пространстве кроссовера Lifan X70 установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 136 лошадиных сил. В качестве трансмиссии во всех комплектациях будет предложена 5-скоростная «механика», а также в некоторых модификациях будет доступен вариатор. Привод у кроссовера только передний.Базовая модификация кроссовера будет оснащена системой стабилизации, мониторингом давления в шинах, помощником при спуске и подъёме, комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистемой и 17-дюймовыми легкосплвными колёсными дисками.О стоимости автомобиля Lifan X70 для России пока не сообщали. При этом отмечается, что модель Х60 2018 года стоит на российском рынке от 739 900 рублей.