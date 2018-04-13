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Учёные: Сыр укрепляет исключительно мужские кости

Учёные из Гарвардского университета провели исследование, показавшее, что сыр укрепляет мужские кости. Однако продукт не имеет таких свойств по отношению к женскому организму.

Учёные: Сыр укрепляет исключительно мужские кости


Учёные сообщают, что употребление сыра три раза в неделю поможет мужчинам укрепить кости и защититься от развития остеопороза. Исследование, в котором было задействовано 2600 добровольцев, продемонстрировало, что такое защитное свойство сыра распространяется исключительно на мужской пол. Специалисты отмечают, что продукт полезен как в чистом виде, так и в готовых блюдах.

Согласно статистическим данным по США, у половины людей старше 50 лет наблюдается низкая плотность костей или остеопороз. Также женщины намного чаще сталкивается с этим заболеванием. Открытие учёных о гендерном подходе к защите от остеопороза требует дальнейших исследований. На данный момент специалисты не могли объяснить, почему сыр защищает исключительно мужчин.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:26
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