Видеоролик братьев Запашных об Ольге Бузовой вызвал большой резонанс

«Мы живем в эпоху Бузовой. Эпоху перемен»,- начала свою пресс-конференцию Бузова.

«Когда внезапно узнаешь, в чьей эпохе мы все живем... Дисклеймер: «Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их дома! Ролики сделаны исключительно в развлекательных целях, не стремятся никого обидеть, не оскорбляют чувств верующих, не призывают к суициду, никто из людей и животных не пострадал», - написал под роликом Запашный в Инстаграме.

Ни для кого не является секретом, что на прошлой неделе ТВ-звезда объявила о том, что запускает новый IT-проект и собственную криптовалюту. Ольга также подчеркнула, что не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому совсем скоро откроет в Москве ресторан и салон красоты.После подобных заявлений знаменитости, поклонники Ольги запустили в социальных сетях флешмоб, которым они в очередной раз решили подчеркнуть, что согласны со словами своего кумира. К акции, которая сегодня с каждым днем набирает популярность, не смог остаться равнодушным Аскольд Запашный. Артист цирка снял короткий видеоролик, в котором посмеялся над Бузовой.По словам Аскольда, саму идею придумал его брат Эдгард, а он занимался самим монтажом.Публикация артиста буквально взорвала Сеть, ведь ее продолжают обсуждать даже сейчас, когда видеоролик удалили с личного блоге Аскольда. По словам Запашного, кто-то пожаловался на видео, поэтому администрация соц.сети удалила его. Тем не менее, дрессировщик отметил, что роликом можно посмотреть на его личном Ютуб-канале.