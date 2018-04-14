Ford представил самый "бюджетный" Focus нового поколения

Самая бюджетная модификация американского хэтчбека предназначена для европейского рынка. В подкапотном пространстве Ford Focus Trend установлен двигатель объёмом 1,0 литра производительностью 85 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой трансмиссией.В оснащение бюджетного автомобиля входит усилитель экстренного торможения, 6 подушек безопасности, электростеклоподъёмники на всех дверях, кондиционер с ручным управлением, ABS, EBD, аудиосистема с маленьким цветным дисплеем, а также галогеновые фары и штампованные 16-дюймовые колёсные диски.Ford Focus новой генерации официально будет представлен несколько дней тому назад. Наряду с другими модификациями автомобиль теперь выпускается в кросс-версии Active с увеличенным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и расширителями колёсных арок.