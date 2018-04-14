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Ford представил самый "бюджетный" Focus нового поколения

Компания Ford выложила в сеть снимки самой «бюджетной» модели хэтчбека Focus новой генерации. Базовая версия автомобиля Ford Focus Trend будет стоить от 18 700 евро.

Ford представил самый "бюджетный" Focus нового поколения


Самая бюджетная модификация американского хэтчбека предназначена для европейского рынка. В подкапотном пространстве Ford Focus Trend установлен двигатель объёмом 1,0 литра производительностью 85 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой трансмиссией.

В оснащение бюджетного автомобиля входит усилитель экстренного торможения, 6 подушек безопасности, электростеклоподъёмники на всех дверях, кондиционер с ручным управлением, ABS, EBD, аудиосистема с маленьким цветным дисплеем, а также галогеновые фары и штампованные 16-дюймовые колёсные диски.

Ford Focus новой генерации официально будет представлен несколько дней тому назад. Наряду с другими модификациями автомобиль теперь выпускается в кросс-версии Active с увеличенным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и расширителями колёсных арок.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
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