Марина Африкантова и Майя Донцова попали в списки «на вылет» из-за своих бой-френдов

Роман Капаклы и Алексей Купин отправились в Египет и прекратили всяческое общение со своими возлюбленными.Такое положение дел вынудило девушек объявить себя «потенциальными невестами» и заявить что они готовы к новым отношениям.Однако и Марина и Майя могут остаться не у дел и потому стали номинантками на вылет с проекта вовремя очередного голосования., - заявила Марина.Девушка расплакалась и в целом в студии воцарилась тревожная атмосфера. Зато пользователи стали смеяться над откровенно постановочной ситуацией, «Маришкиными слезками» и даже предположили, что Африкантова нашла себе нового ухажера.