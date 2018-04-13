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Марина Африкантова и Майя Донцова попали в списки «на вылет» из-за своих бой-френдов

Поведение ухажеров Майи Донцовой и Марины Африкантовой поставило под грозу их пребывание на проекте.

Роман Капаклы и Алексей Купин отправились в Египет и прекратили всяческое общение со своими возлюбленными.

Марина Африкантова и Майя Донцова попали в списки «на вылет» из-за своих бой-френдов

Такое положение дел вынудило девушек объявить себя «потенциальными невестами» и заявить что они готовы к новым отношениям.

Однако и Марина и Майя могут остаться не у дел и потому стали номинантками на вылет с проекта вовремя очередного голосования.

Марина Африкантова и Майя Донцова попали в списки «на вылет» из-за своих бой-френдов

«Рома подорвал авторитет нашей пары, я считаю. Если до этого нашу пару ставили в пример, то сейчас он сам во всем виноват, мне за это обидно», - заявила Марина.

Девушка расплакалась и в целом в студии воцарилась тревожная атмосфера. Зато пользователи стали смеяться над откровенно постановочной ситуацией, «Маришкиными слезками» и даже предположили, что Африкантова нашла себе нового ухажера.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:54
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