Эксперты назвали полезные продукты для худеющих

Прежде всего, худеющим рекомендуют употреблять натуральный йогурт, поскольку он содержит много белка, кальция и полезных кисломолочных бактерий. Белое птичье мясо, богатое на протеины, также не стоит исключать из рациона. Просто, съедать нужно столько, сколько помещается в ладони. Третий обязательный продукт – рыба и другие морепродукты. Диетологи советуют отдавать предпочтение морской рыбе, выросшей в естественной среде.Ежедневная овсяная каша на завтрак позволит насытить организм энергией без вреда для талии. Она также легко переваривается в желудке.Перекусить можно, съев чашку попкорна. Это даст чувство сытости и, соответственно, поможет дождаться обеда.