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Эксперты назвали полезные продукты для худеющих

Преследуя цель похудеть, многие часто отказываются полностью от многих продуктов, опасаясь, что их употребление негативно отразится на фигуре. Но эксперты указали на пять продуктов, являющимися не только полезными, но и полностью усваиваемыми, то есть, лишних килограммов не добавят.

Эксперты назвали полезные продукты для худеющих


Прежде всего, худеющим рекомендуют употреблять натуральный йогурт, поскольку он содержит много белка, кальция и полезных кисломолочных бактерий. Белое птичье мясо, богатое на протеины, также не стоит исключать из рациона. Просто, съедать нужно столько, сколько помещается в ладони. Третий обязательный продукт – рыба и другие морепродукты. Диетологи советуют отдавать предпочтение морской рыбе, выросшей в естественной среде.

Ежедневная овсяная каша на завтрак позволит насытить организм энергией без вреда для талии. Она также легко переваривается в желудке.
Перекусить можно, съев чашку попкорна. Это даст чувство сытости и, соответственно, поможет дождаться обеда.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 19:21
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