Сашу Шеву начали «травить» из-за брошенной дочери

Скандал возник после того, как Саша решила познакомить девочку с очередным бой-френдом по телефону.Репутация Шевы на телестройке уже давно «подмочена» и она, как и многие другие, не заморачивается вопросами морали.Не так давно на Сейшелах Саша и ее ухажер Виктор Шароваров устроили свадьбу, причем девушка считает их отношения довольно серьезными и даже захотела познакомить Виктора со своей дочерью.Первой с едким замечанием выступила Юля Ефременкова, которая поинтересовалась, не слишком ли часто Саша знакомит своих бой-френдов с ребенком., - возмущены подписчики Александры.При этом поклонники реалити-шоу тут же напомнили, что и сам Шароваров оставил дома жену с двумя детьми.