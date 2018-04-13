Сашу Шеву начали «травить» из-за брошенной дочери
Участница «Дом-2» Александра Шева оказалась под обстрелом критических замечаний со стороны своих коллег из-за дочери, которую ей пришлось оставить дома с бабушкой.
Скандал возник после того, как Саша решила познакомить девочку с очередным бой-френдом по телефону.
Репутация Шевы на телестройке уже давно «подмочена» и она, как и многие другие, не заморачивается вопросами морали.
Не так давно на Сейшелах Саша и ее ухажер Виктор Шароваров устроили свадьбу, причем девушка считает их отношения довольно серьезными и даже захотела познакомить Виктора со своей дочерью.
Первой с едким замечанием выступила Юля Ефременкова, которая поинтересовалась, не слишком ли часто Саша знакомит своих бой-френдов с ребенком.
«Шева, домой!!! Ребенку мама нужна, а не бабушка! Юля все правильно говорит, прислушайся», - возмущены подписчики Александры.
При этом поклонники реалити-шоу тут же напомнили, что и сам Шароваров оставил дома жену с двумя детьми.
Скандал возник после того, как Саша решила познакомить девочку с очередным бой-френдом по телефону.
Репутация Шевы на телестройке уже давно «подмочена» и она, как и многие другие, не заморачивается вопросами морали.
Не так давно на Сейшелах Саша и ее ухажер Виктор Шароваров устроили свадьбу, причем девушка считает их отношения довольно серьезными и даже захотела познакомить Виктора со своей дочерью.
Первой с едким замечанием выступила Юля Ефременкова, которая поинтересовалась, не слишком ли часто Саша знакомит своих бой-френдов с ребенком.
«Шева, домой!!! Ребенку мама нужна, а не бабушка! Юля все правильно говорит, прислушайся», - возмущены подписчики Александры.
При этом поклонники реалити-шоу тут же напомнили, что и сам Шароваров оставил дома жену с двумя детьми.