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Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец по-прежнему вызывает интерес у публики, так как регулярно становится фигуранткой разнообразных скандальных историй.

Недавно Виктория показала в своем Instagram отточенную фигуру, над которой работала пять месяцев в спортзале.

Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону

Теперь Романец готова к пляжному сезону, о чем и заявила поклонникам.

Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону

Нужно отметить, что на снимках в соцсетях Виктория Романец выглядит неизменно привлекательно, тогда как на фотографиях, сделанных папарацци и на любительских фото девушка предстает совершенно другой.

Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону

О разительных отличиях Романец в жизни и Романец в Instagram говорят и те, кто общался с ней.

Именно такое несоответствие и вызывает постоянную критику со стороны пользователей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:11
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