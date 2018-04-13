Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону

Недавно Виктория показала в своем Instagram отточенную фигуру, над которой работала пять месяцев в спортзале.Теперь Романец готова к пляжному сезону, о чем и заявила поклонникам.Нужно отметить, что на снимках в соцсетях Виктория Романец выглядит неизменно привлекательно, тогда как на фотографиях, сделанных папарацци и на любительских фото девушка предстает совершенно другой.О разительных отличиях Романец в жизни и Романец в Instagram говорят и те, кто общался с ней.Именно такое несоответствие и вызывает постоянную критику со стороны пользователей.