Виктория Романец объявила готовность к пляжному сезону
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец по-прежнему вызывает интерес у публики, так как регулярно становится фигуранткой разнообразных скандальных историй.
Недавно Виктория показала в своем Instagram отточенную фигуру, над которой работала пять месяцев в спортзале.
Теперь Романец готова к пляжному сезону, о чем и заявила поклонникам.
Нужно отметить, что на снимках в соцсетях Виктория Романец выглядит неизменно привлекательно, тогда как на фотографиях, сделанных папарацци и на любительских фото девушка предстает совершенно другой.
О разительных отличиях Романец в жизни и Романец в Instagram говорят и те, кто общался с ней.
Именно такое несоответствие и вызывает постоянную критику со стороны пользователей.
Недавно Виктория показала в своем Instagram отточенную фигуру, над которой работала пять месяцев в спортзале.
Теперь Романец готова к пляжному сезону, о чем и заявила поклонникам.
Нужно отметить, что на снимках в соцсетях Виктория Романец выглядит неизменно привлекательно, тогда как на фотографиях, сделанных папарацци и на любительских фото девушка предстает совершенно другой.
О разительных отличиях Романец в жизни и Романец в Instagram говорят и те, кто общался с ней.
Именно такое несоответствие и вызывает постоянную критику со стороны пользователей.