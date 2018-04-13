На eBay продавались секретные документы Гитлера с планами уничтожения Варшавы
Польские историки купили на eBay секретные документы Гитлера с планами уничтожения Варшавы. Пока неизвестно, кто продавал их на открытой площадке, а также эксперты устанавливают подлинность информации.
В текстах отмечено, что нацисты хотели полностью уничтожить столицу страны с помощью воздушных бомбардировок, как это уже происходило в Лондоне. Целью были различные объекты вместе с коммуникациями, клиниками и заводами, изготавливающими алкоголь.
Также бумаги имели планы города до периода войны, после чего они дополнились снимками разрушенных сооружений. Ученые решили проверить такие сведения, хотя фашисты действительно мечтали разрушить Варшаву.
В текстах отмечено, что нацисты хотели полностью уничтожить столицу страны с помощью воздушных бомбардировок, как это уже происходило в Лондоне. Целью были различные объекты вместе с коммуникациями, клиниками и заводами, изготавливающими алкоголь.
Также бумаги имели планы города до периода войны, после чего они дополнились снимками разрушенных сооружений. Ученые решили проверить такие сведения, хотя фашисты действительно мечтали разрушить Варшаву.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:05