На eBay продавались секретные документы Гитлера с планами уничтожения Варшавы

В текстах отмечено, что нацисты хотели полностью уничтожить столицу страны с помощью воздушных бомбардировок, как это уже происходило в Лондоне. Целью были различные объекты вместе с коммуникациями, клиниками и заводами, изготавливающими алкоголь.Также бумаги имели планы города до периода войны, после чего они дополнились снимками разрушенных сооружений. Ученые решили проверить такие сведения, хотя фашисты действительно мечтали разрушить Варшаву.