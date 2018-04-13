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Сергей Шнуров отмечает 45-летие

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сегодня отмечает 45-летний юбилей.

Сергей Шнуров отмечает 45-летие


В этот день отмечает свой 45-летний юбилей лидер одной из популярнейших групп в России «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант долгие годы занимается своим любимым делом, музыкой, а количество поклонников этого коллектива не перестает расти.

Вот уже восемь лет Сергей Шнуров женат на Матильде Шнуровой. Пара счастлива в браке и очень гармонично смотрится в компании друг друга на светских мероприятиях. Супруга артиста во всем поддерживает мужа и помогает бороться с пагубными привычками.

Матильда вспоминает, что в начале их супружеской жизни певец страдал от алкогольной зависимости. Из-за постоянного пьянства Шнурова их отношения рушились, а вскоре лидер «Ленинграда» закрутил интригу с другой женщиной.

Как бы там ни было Матильда смогла сохранить брак и крепкие отношения с Сергеем. Более того, она заставила его бросить употреблять алкоголь и теперь пьяным его почти не встретишь. Сам Шнуров безгранично благодарен своей возлюбленной за то, что она, найдя в себе силы, простила ему измену, а также «избавила» от алкоголизма без препаратов.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:53
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