Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой гробницы жены Тутанхамона

Причина смерти Тутанхамона, самого известного правителя Египта, до сих пор является тайной. Немало вопросов возникает касательно его жены - царицы Анхесенамон. Согласно историческим данным, она была дочерью Нефертити и Аменхотепа. По линии отца она приходилась Тутанхамону сестрой. О судьбе Анхесенамон после смерти супруга практически ничего не известно. Согласно одной из версий, она руководила государством ещё несколько лет, а после вышла замуж во второй раз за жреца, служившего при её муже чиновником.Учёные сообщили об обнаружении предполагаемой гробницы царицы. В склепе Тутанхамона находились останки нескольких женщин. Анализ показал, что одна приходились правителю дочерью, а вторая сестрой. Однако после замужества Анхесенамон могли похоронить отдельно от бывшего супруга.