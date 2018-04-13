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Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой гробницы жены Тутанхамона

Учёные на протяжении многих лет ищут усыпальницу Анхесенамон, жены Тутанхамона. Археологи обнаружили гробницу, в которой, предположительно, захоронена царица Египта.

Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой гробницы жены Тутанхамона


Причина смерти Тутанхамона, самого известного правителя Египта, до сих пор является тайной. Немало вопросов возникает касательно его жены - царицы Анхесенамон. Согласно историческим данным, она была дочерью Нефертити и Аменхотепа. По линии отца она приходилась Тутанхамону сестрой. О судьбе Анхесенамон после смерти супруга практически ничего не известно. Согласно одной из версий, она руководила государством ещё несколько лет, а после вышла замуж во второй раз за жреца, служившего при её муже чиновником.

Учёные сообщили об обнаружении предполагаемой гробницы царицы. В склепе Тутанхамона находились останки нескольких женщин. Анализ показал, что одна приходились правителю дочерью, а вторая сестрой. Однако после замужества Анхесенамон могли похоронить отдельно от бывшего супруга.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:37
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