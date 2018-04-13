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Неизвестный напал на посетителей булочной в Германии

Вооруженный мужчина напал на посетителей булочной-пекарни в городе Фульда, что в федеральной земле Гессен, центре Германии.

Неизвестный напал на посетителей булочной в Германии


Рано утром, 13 апреля, неизвестный ворвался в булочную и напал на людей, которые по давним немецким традициям покупают горячую выпечку. Некоторые получили серьезные огнестрельные ранения. О погибших не сообщается.

Во время задержания злоумышленник был застрелен. На Западе с вооруженными, нападающими на людей не церемонятся. Мотивы преступления пока остаются не ясными.
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Добавил: George21 Сегодня, 17:04
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