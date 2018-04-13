В центре Стокгольма жилой дом украшен огромным пенисом
В центре Стокгольма жилой дом украшен огромным пенисом. Такое граффити сделала шведская художница Каролине Фалкхольт.
Необычное изображение мужского детородного органа синего цвета растянулось на всю длину здания, имеющего пять этажей. Автор стрит-арта отметила, что таким образом хочет показать обществу важность секса в жизни. Такая интимная тема пока не обсуждается в обществе по неясным причинам.
Раньше еще одна аналогичная работа художницы появилась в Нью-Йорке. Дом, расположенный в Манхэттене имел четыре этажа, вот только люди не оценили феминистических взглядов молодой особы и подвергли ее творение критике. Особенно были возмущены родители, так как их дети едут на школьном автобусе мимо такого кошмара.
Необычное изображение мужского детородного органа синего цвета растянулось на всю длину здания, имеющего пять этажей. Автор стрит-арта отметила, что таким образом хочет показать обществу важность секса в жизни. Такая интимная тема пока не обсуждается в обществе по неясным причинам.
Раньше еще одна аналогичная работа художницы появилась в Нью-Йорке. Дом, расположенный в Манхэттене имел четыре этажа, вот только люди не оценили феминистических взглядов молодой особы и подвергли ее творение критике. Особенно были возмущены родители, так как их дети едут на школьном автобусе мимо такого кошмара.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:08