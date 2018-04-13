В центре Стокгольма жилой дом украшен огромным пенисом

Необычное изображение мужского детородного органа синего цвета растянулось на всю длину здания, имеющего пять этажей. Автор стрит-арта отметила, что таким образом хочет показать обществу важность секса в жизни. Такая интимная тема пока не обсуждается в обществе по неясным причинам.Раньше еще одна аналогичная работа художницы появилась в Нью-Йорке. Дом, расположенный в Манхэттене имел четыре этажа, вот только люди не оценили феминистических взглядов молодой особы и подвергли ее творение критике. Особенно были возмущены родители, так как их дети едут на школьном автобусе мимо такого кошмара.