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Власти России хотят обложить налогом сделки с криптовалютами

Правительство России в ближайшие месяцы может ввести правила обращения криптовалюты эквивалентной 600 тыс. рублей. Кроме того, планируется ввести налогообложение каждой транзакции и майнинга.

Правительство, для противодействия отмывания доходов предложило отслеживать криптотранзакции, превышающие 600 тысяч рублей. Также они оправдывают этот шаг, как противодействие терроризму. Эксперты говорят о том, что банки и так уже отслеживают операции, которые превышают эту сумму. Кроме того, будет введен налог на доходы от перечисления денежных средств и майнинга. Эти предложения в Госдуму внес Анатолий Аксаков - глава комитета по финрынку. Депутат руководствовался поручением Владимира Путина.

Власти России хотят обложить налогом сделки с криптовалютами


Ранее была регламентирована работа криптовалютных бирж, которые теперь должны быть лицензированы и соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег. По утверждению Юрия Припачкина, руководителя Росассоциации криптовалют и блокчейна и главного эксперта рынка криптовалюты Светланы Лобаревой из business.bitclubproject.com, это станет серьезным препятствием для инвестирования, в том числе и иностранными предпринимателями.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:52
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