Актриса Таисия Вилкова рассказала, как пережила смерть отца

Актриса Таисия Вилкова сыграла одну из главных ролей в фильме «Гоголь. Вий», который вышел на экраны кинотеатров в начале апреля текущего года. Молодая артистка пошла по стопам отца, заслуженного артиста РФ Александра Вилкова, который служил в театре «У Никитских ворот». Отец девушки скончался осенью 2014 года. Таисия очень тяжело переживала уход близкого человека. Свой рассказ молодая актриса поведала в интервью программе «Однажды», которая выйдет в эфир в субботу.Не глядя на то, что родители Вилковой развелись, когда ей было 8 лет, она не перестала общаться с отцом. Отношения с новым супругом матери и сводными братьями у Таисии сложились хорошо. Девушка признается, что осознание утраты близкого человека пришло не сразу. Даже спустя несколько лет после его кончины, ей сложно об этом вспоминать.Александр Вилков отцом стал в 41 год. Он с детства внушал дочери, что главное в жизни не врать, а также обучал ее актерской профессии.Первая роль Таисии Вилковой досталась в возрасте 7 лет в «Звезде эпохи». Дальше ее карьера стала идти в гору. Артистка проснулась знаменитой после премьеры сериала «Деффчонки». Однако ей пришлось распрощаться с коллегами по проекту из-за учебы в Школе-студии МХАТ. Съемки сутки напролет не сочетались с нагрузкой в престижном учебном заведении.