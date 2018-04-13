Британцы нашли на поле живого тюленя после его погони за лососем

Особи часто оказываются вдали от моря, увлекаясь охотой, так что люди сразу позвонили защитникам животных и сообщили о ситуации. Потом одна женщина решила проверить их работу и приехала на поле, обнаружив тюленя на месте. Оказалось, что он добрался сюда от реки Ривер-Соул, но не сильно нуждался в помощи, так как мог сам вернуться в привычную среду.Раньше ученые замечали возле арктической нефтедобывающей вышки множество животных, после чего долго удивлялись изменениям их вкусов. Обычно они негативно реагируют на деятельность людей, сопровождающуюся шумом и вибрациями, но эти представители фауны уже привыкли и стали спокойно реагировать на окружающую среду.