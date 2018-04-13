Британцы нашли на поле живого тюленя после его погони за лососем
В сетях появились фото, опубликованные жителями графства Йоркшир. Британцы нашли на поле живого тюленя после его погони за лососем.
Особи часто оказываются вдали от моря, увлекаясь охотой, так что люди сразу позвонили защитникам животных и сообщили о ситуации. Потом одна женщина решила проверить их работу и приехала на поле, обнаружив тюленя на месте. Оказалось, что он добрался сюда от реки Ривер-Соул, но не сильно нуждался в помощи, так как мог сам вернуться в привычную среду.
Раньше ученые замечали возле арктической нефтедобывающей вышки множество животных, после чего долго удивлялись изменениям их вкусов. Обычно они негативно реагируют на деятельность людей, сопровождающуюся шумом и вибрациями, но эти представители фауны уже привыкли и стали спокойно реагировать на окружающую среду.
Особи часто оказываются вдали от моря, увлекаясь охотой, так что люди сразу позвонили защитникам животных и сообщили о ситуации. Потом одна женщина решила проверить их работу и приехала на поле, обнаружив тюленя на месте. Оказалось, что он добрался сюда от реки Ривер-Соул, но не сильно нуждался в помощи, так как мог сам вернуться в привычную среду.
Раньше ученые замечали возле арктической нефтедобывающей вышки множество животных, после чего долго удивлялись изменениям их вкусов. Обычно они негативно реагируют на деятельность людей, сопровождающуюся шумом и вибрациями, но эти представители фауны уже привыкли и стали спокойно реагировать на окружающую среду.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:15