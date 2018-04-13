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«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула глубоким декольте, а Бондарчук и Андреева появились в обществе в одинаковых нарядах

На днях в Москве состоялась долгожданная премьера кинофильма «Тренер», продюсером которой стал известный российский актер Данил Козловский.

Накануне выхода фильма на экраны, Данил дал больше интервью, в котором рассказал, что после появления трейлера ему пришлось столкнуться с большим количеством критики и оскорблений в свою сторону. Конечно же, что знаменитость в присущей ему манере не стал молчать и резко ответил всем критикам, из-за чего снова столкнулся с новой порцией возмущений.

«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула глубоким декольте, а Бондарчук и Андреева появились в обществе в одинаковых нарядах

Как бы то ни было, но большое количество звезд российского шоу-бизнеса все-таки встали на защиту Козловского, а на самой премьере кинофильма Данила и вовсе ожидал аншлаг.

Сам актер появился на премьере «Тренера» в компании своей возлюбленной – Ольги Зуевой, которая для такого важного мероприятия выбрана черное платье с невероятно глубоким декольте. Нужно сказать, что своим нарядом Оле удалось затмить почти всех на красной дорожке.

Стоит отметить, что Данил Козловский в собственном фильме исполнил одну из главных ролей, а его любимая девушка стала его партнершей не только в жизни, но и в кино.

«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула глубоким декольте, а Бондарчук и Андреева появились в обществе в одинаковых нарядах

Также премьеру посетил Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Звездную пару прозвали самым стильным семейством. Многие сразу же обратили внимание на то, что Федор и Паулина для мероприятия подобрали похожие наряды.

Оба позировали перед камерами в брюках черного цвета, рубашках и сером верху. Бондарчук выбрал пиджак серого цвета, а Паулина пальто той же расцветки.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:35
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