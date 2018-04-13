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Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion

Бренд MG выложил в сеть тизерные изображения нового внедорожника X-motion. На тизерах представлена концептуальная версия автомобиля.
Официальный дебют нового внедорожника состоится в конце апреля в рамках Пекинского автосалона.

Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion


По предположению экспертов, автомобиль будет комплектоваться либо гибридным силовым агрегатом, либо полностью электрическим двигателем.

Концептуальная версия MG X-motion будет представлена наряду с Roewe RX8, который построен на базе внедорожника Maxus D90, а он в свою очередь разделил платформу с пикапом Maxus T60. Все данные модели созданы концерном SAIC.

Если эта информация подтвердиться, то MG X-motion получит бензиновую установку с нагнетателем производительностью 224 литра. Комплектуется двигатель автоматической трансмиссией на 6 ступеней, а также полным или задним приводом.

В настоящее время линейку кроссоверов бренда MG представляют модели GS и ZS.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:45
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