Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion

По предположению экспертов, автомобиль будет комплектоваться либо гибридным силовым агрегатом, либо полностью электрическим двигателем.Концептуальная версия MG X-motion будет представлена наряду с Roewe RX8, который построен на базе внедорожника Maxus D90, а он в свою очередь разделил платформу с пикапом Maxus T60. Все данные модели созданы концерном SAIC.Если эта информация подтвердиться, то MG X-motion получит бензиновую установку с нагнетателем производительностью 224 литра. Комплектуется двигатель автоматической трансмиссией на 6 ступеней, а также полным или задним приводом.В настоящее время линейку кроссоверов бренда MG представляют модели GS и ZS.