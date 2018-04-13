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Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее эротической фотосессии

Сестра скандально известной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Алена Савкина решила покорить публику своим обнаженным телом.

Девушка Ильи Яббарова приняла участие в эротической фотосессии и предстала перед поклонниками в одних кружевных трусиках. Остальное тело Савкиной было красиво прикрыто длинными волосами.

Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее эротической фотосессии

Несмотря на то, что Алена неоднократно заверяла, что не будет повторять ошибок своей сестры, сейчас зрители телестройки наблюдают, что Савкина действует точь в точь как Ольга.

Впрочем, фанаты остались верны Алене и одобрительно отозвались о фотосессии в стиле ню.

Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее эротической фотосессии

«Красивая фигура. Почему бы и нет. Очень красиво», «Красиво, конечно, но я все-таки думаю, что такие фото должны быть только для любимого!», «Красотка», «Илья не заревнует?», - пишут в Сети.

Отметим, что Илья Яббаров пока никак не комментировал поступок своей возлюбленной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:22
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