Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее эротической фотосессии

Девушка Ильи Яббарова приняла участие в эротической фотосессии и предстала перед поклонниками в одних кружевных трусиках. Остальное тело Савкиной было красиво прикрыто длинными волосами.Несмотря на то, что Алена неоднократно заверяла, что не будет повторять ошибок своей сестры, сейчас зрители телестройки наблюдают, что Савкина действует точь в точь как Ольга.Впрочем, фанаты остались верны Алене и одобрительно отозвались о фотосессии в стиле ню., - пишут в Сети.Отметим, что Илья Яббаров пока никак не комментировал поступок своей возлюбленной.