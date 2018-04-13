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Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и «особенной» сестре

Известная модель Наталья Водянова в своем интервью прессе откровенно рассказала о своем тяжелом детстве и «особенной» сестре. Звезда подиума призналась, что очень хорошо знает, что такое бедность и косые взгляды в сторону сестры-аутиста. Сейчас многодетная мама участвует в благотворительности, распространяя информацию об аутизме.

Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и «особенной» сестре


Модель с мировым именем Наталья Водянова рассказала прессе о том, что ее детство прошло в полной бедности, однако сложнее пришлось ее младшей сестре, больной аутизмом. У окружающих людей было очень настороженное и негативное отношение к «особенным» людям, поэтому Наталье было хорошо известно, что такое ругань, косые взгляды и плевки в тот момент, когда больной аутизмом человек появляется в общественных местах.

Сейчас топ-модель понимает, что ее родная сестра 30-летняя Оксана могла своим поведением напугать окружающих, и они, в свою очередь, агрессивно реагировали на ее присутствие. Именно по этой причине, считает Наталья Водянова, людям необходимо доносить информацию о том, что представляет из себя данное заболевание, чтобы окружающие могли быть гуманнее и терпимее к «особенным» людям. Ведь последние такие же люди, как и все остальные, также понимают и чувствуют.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:15
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