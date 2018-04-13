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Ученые решили после воссоздания скифской арфы заставить ее играть мелодии

В конце 40-х годов археологи обнаружили на территории Алтая древнюю скифскую арфу, звучавшую для своих владельцев в 5 веке до нашей эры. Ученые решили после воссоздания инструмента заставить его играть мелодии, обогатив это чудо новыми акустическими свойствами.

Раньше такие попытки не были успешными, потому что, алтайские мастера не могли найти материалы, соответствующие оригиналу. Потом они изучили особенности артефакта в Петербурге, а сейчас собираются добиться результата и показать людям звучание музыкального инструмента предков.

Ученые решили после воссоздания скифской арфы заставить ее играть мелодии


После завершения работы арфа займет достойное место на экспериментальной площадке, где будут проходить занятия для лиц, желающих освоить технику игры. Потом ее ждут выставки и различные мероприятия, где “голос” веков порадует меломанов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
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