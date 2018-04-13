Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и Валерия Леонтьева

«..оч.похожи, просто ппц как похожи», «Ассоциации с ней, как с семейкой Адамс в этом образe», «Ну Валерик-то вам чем насолил??? Ставить рядом с трансом, обидно как-то за Валерку», «Валеру жалко», «Леонтьев даже лучше выглядит», «как в индийском фильме - "я твоя брат!"», «Кажется она его сын», - пишут недоброжелатели.

Несмотря на то, что ТВ-звезда и начинающая исполнительница по-прежнему находится в центре самых обсуждаемых тем, знаменитость даже не задумывается о том, чтобы сдаться и активно продолжает покорять не только музыкальный Олимп, но и другие сферы деятельности.Недавно Ольга в очередной раз решилась на эксперимент со своим внешним видом. Знаменитость выкрасила часть своих локонов в ярко-оранжевый цвет, что, как оказалось, очень не понравилось многочисленной публике.Кто-то начал заявлять, что Бузова таким способом пытается привлечь к себе внимание, кто-то, что певица ради хайпа совсем сошла с ума, а кто-то и вовсе принялся сравнивать новый образ Ольги с внешностью известнейшего музыканта Валерия Леонтьева.Нужно сказать, что многие пользователи Сети уверены в том, что именно регулярные эксперименты со своим имиджем, помогают Ольге Бузовой совладать с той болью, которую певица по-прежнему испытывает после развода с 31-летним футболистом Дмитрием Тарасовым. Особенно после того, как ей стало известно о беременности нынешней жены спортсмена.