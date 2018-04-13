Вера Брежнева оказалась в неприятной ситуации на концерте из-за наряда

Певец прекрасно справился со своей ролью и развеселил людей своими шутками, которые также затронули звездную коллегу. Сначала он упомянул о цветах, подаренных поклонниками, после чего заметил, что Вера Брежнева выйдет на сцену в другом наряде, потому что не может исполнять композиции в одном аналоге.Звезда надела черную длинную юбку с большим разрезом и топ, но потом решила продолжить выступление в зале. Внезапно, артистка опустилась на пол перед глазами ошеломленных поклонников, запутавшись в наряде, но ее голос продолжал звучать благодаря фонограмме. Охрана быстро исправила ситуацию, а сама знаменитость отметила, что путь творческих людей не всегда бывает легким.