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Вера Брежнева оказалась в неприятной ситуации на концерте из-за наряда

Многие звезды приняли участие в Большом весеннем фестивале “Звезды Русского радио”, ведущим которого был Николай Басков. Вера Брежнева оказалась в неприятной ситуации на концерте из-за наряда, когда упала перед зрителями после спуска со сцены.

Певец прекрасно справился со своей ролью и развеселил людей своими шутками, которые также затронули звездную коллегу. Сначала он упомянул о цветах, подаренных поклонниками, после чего заметил, что Вера Брежнева выйдет на сцену в другом наряде, потому что не может исполнять композиции в одном аналоге.

Вера Брежнева оказалась в неприятной ситуации на концерте из-за наряда


Звезда надела черную длинную юбку с большим разрезом и топ, но потом решила продолжить выступление в зале. Внезапно, артистка опустилась на пол перед глазами ошеломленных поклонников, запутавшись в наряде, но ее голос продолжал звучать благодаря фонограмме. Охрана быстро исправила ситуацию, а сама знаменитость отметила, что путь творческих людей не всегда бывает легким.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45
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