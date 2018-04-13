Минтруд отрегулирует список «неженских» профессий
Минтруд собирается пересмотреть критерии, по которым определяются «женские» и «неженские» специальности. Теперь профессий для женщин станет больше.
Постановление правительства, которым женщинам запрещалось работать в тех или иных профессиях, министерство труда собирается пересмотреть и коренным образом изменить подход к выбору «женских» специальностей.
До сих пор женщины не могут работать в 456 специальностях, опасных для здоровья женщины, особенно репродуктивного. Оспорить этот перечень пытались не единожды, но тщетно.
Как поясняет Валерий Корж, руководитель департамента условий и охраны труда Министерства, автоматизируя производства, применяя новейшую технику и компьютеры, человек изменил многие условия труда. Поэтому сейчас нет смысла в прямом перечислении «вредных» профессий. Как предложил Минтруд, нужно определить группу вредных факторов производства, когда женский труд должен быть ограничен, и отдельную группу видов специальностей с опасными условиями.
Марина Фесенко, завлабораторией НИИ медицины труда им. Измерова рассказала, что женщины, трудящиеся на предприятиях обрабатывающей промышленности, больше всего подвержены профзаболеваниям. Те, кто часто сталкивается с химвеществами, больше рискуют получить рак груди.
Постановление правительства, которым женщинам запрещалось работать в тех или иных профессиях, министерство труда собирается пересмотреть и коренным образом изменить подход к выбору «женских» специальностей.
До сих пор женщины не могут работать в 456 специальностях, опасных для здоровья женщины, особенно репродуктивного. Оспорить этот перечень пытались не единожды, но тщетно.
Как поясняет Валерий Корж, руководитель департамента условий и охраны труда Министерства, автоматизируя производства, применяя новейшую технику и компьютеры, человек изменил многие условия труда. Поэтому сейчас нет смысла в прямом перечислении «вредных» профессий. Как предложил Минтруд, нужно определить группу вредных факторов производства, когда женский труд должен быть ограничен, и отдельную группу видов специальностей с опасными условиями.
Марина Фесенко, завлабораторией НИИ медицины труда им. Измерова рассказала, что женщины, трудящиеся на предприятиях обрабатывающей промышленности, больше всего подвержены профзаболеваниям. Те, кто часто сталкивается с химвеществами, больше рискуют получить рак груди.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:15