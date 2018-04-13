Минтруд отрегулирует список «неженских» профессий

Постановление правительства, которым женщинам запрещалось работать в тех или иных профессиях, министерство труда собирается пересмотреть и коренным образом изменить подход к выбору «женских» специальностей.До сих пор женщины не могут работать в 456 специальностях, опасных для здоровья женщины, особенно репродуктивного. Оспорить этот перечень пытались не единожды, но тщетно.Как поясняет Валерий Корж, руководитель департамента условий и охраны труда Министерства, автоматизируя производства, применяя новейшую технику и компьютеры, человек изменил многие условия труда. Поэтому сейчас нет смысла в прямом перечислении «вредных» профессий. Как предложил Минтруд, нужно определить группу вредных факторов производства, когда женский труд должен быть ограничен, и отдельную группу видов специальностей с опасными условиями.Марина Фесенко, завлабораторией НИИ медицины труда им. Измерова рассказала, что женщины, трудящиеся на предприятиях обрабатывающей промышленности, больше всего подвержены профзаболеваниям. Те, кто часто сталкивается с химвеществами, больше рискуют получить рак груди.