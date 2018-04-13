СМИ: Дональд Трамп имеет незаконнорожденного ребенка от домоправительницы
Журналисты National Enquirer во время беседы с экс-привратником главы страны Дино Саджудином узнали, что он имеет незаконнорожденного ребенка от домоправительницы. СМИ заплатили человеку 30000 долларов, чтобы опубликовать факты о личной жизни Дональда Трампа.
Однако ценные сведения не появились в журнале, а просочились в прессу. Мужчина был удивлен, узнав о разглашении конфиденциальности, но потом подтвердил свой рассказ об интимных утехах своего хозяина. Во время службы его просили не критиковать эту особу в Нью-Йорке, родившую малыша.
Некоторые СМИ отметили, что глава компании American Media дружит с Дональдом Трампом, но также Дэвиду Пекеру принадлежит издательство, собравшее компромат. Белый дом отрицает слухи, и называет их ложью, а также пока не установлена 100% подлинность истории.
Однако ценные сведения не появились в журнале, а просочились в прессу. Мужчина был удивлен, узнав о разглашении конфиденциальности, но потом подтвердил свой рассказ об интимных утехах своего хозяина. Во время службы его просили не критиковать эту особу в Нью-Йорке, родившую малыша.
Некоторые СМИ отметили, что глава компании American Media дружит с Дональдом Трампом, но также Дэвиду Пекеру принадлежит издательство, собравшее компромат. Белый дом отрицает слухи, и называет их ложью, а также пока не установлена 100% подлинность истории.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45