СМИ: Дональд Трамп имеет незаконнорожденного ребенка от домоправительницы

Однако ценные сведения не появились в журнале, а просочились в прессу. Мужчина был удивлен, узнав о разглашении конфиденциальности, но потом подтвердил свой рассказ об интимных утехах своего хозяина. Во время службы его просили не критиковать эту особу в Нью-Йорке, родившую малыша.Некоторые СМИ отметили, что глава компании American Media дружит с Дональдом Трампом, но также Дэвиду Пекеру принадлежит издательство, собравшее компромат. Белый дом отрицает слухи, и называет их ложью, а также пока не установлена 100% подлинность истории.