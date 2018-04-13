Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле оказались подделками

Речь идет о картине Казимира Малевича «Самовар» (1913 год) и Любови Поповой «Беспредметная композиция» (1918 год.Существует версия о нахождении этих шедевров в музее современного искусства в Нью-Йорке или в аналогичном музее в Греции.Никто и предположить сейчас не может, кто и когда подменил в Ростовском кремле оригинальные картины мастеров их копиями. Есть предположения, что это произошло до 1972 года.После проведения экспертизы, когда вскрылся факт подмены картин, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» сообщил об этом в Министерство культуры России. О фактической краже оригинальных холстов также заявили в полицию.До финала еще далеко, и каким он будет неизвестно, а пока картины «Самовар» Малевича и «Беспредметная композиция» Поповой зарегистрированы в базе пропавших и утраченных культурных ценностей Министерства культуры РФ