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Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле оказались подделками

Это доказала экспертиза музейных ценностей, проведенная в 2017 году. А само подозрение на подделку этих двух произведений искусства высказала искусствовед Сабина Джафарова аж в 1987 году. Сейчас Ростовский кремль полон решимости возвратить украденные оригиналы.

Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле оказались подделками


Речь идет о картине Казимира Малевича «Самовар» (1913 год) и Любови Поповой «Беспредметная композиция» (1918 год.
Существует версия о нахождении этих шедевров в музее современного искусства в Нью-Йорке или в аналогичном музее в Греции.

Никто и предположить сейчас не может, кто и когда подменил в Ростовском кремле оригинальные картины мастеров их копиями. Есть предположения, что это произошло до 1972 года.

После проведения экспертизы, когда вскрылся факт подмены картин, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» сообщил об этом в Министерство культуры России. О фактической краже оригинальных холстов также заявили в полицию.

До финала еще далеко, и каким он будет неизвестно, а пока картины «Самовар» Малевича и «Беспредметная композиция» Поповой зарегистрированы в базе пропавших и утраченных культурных ценностей Министерства культуры РФ
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Культура
Добавил: George21 Сегодня, 21:00
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