Митя Фомин намекнул поклонникам на серьезные отношения в Instagram

Исполнитель предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но сейчас он отдыхает в ОАЭ и заинтриговал фанатов упоминанием о любимой женщине, которая не дает возможности соперницам соблазнить мужчину. Они сразу подумали, что женщина может стать супругой Мити Фомина, после чего написали много лестных сообщений.Пользователи сетей обрадовались, что знаменитость больше не грустит в одиночестве, так что с нетерпением ждут информацию о грядущей свадьбе. Некоторые лица предположили, что эта особа может быть просто знакомой или родственницей артиста, однако большинство людей пожелали паре счастья и любви.