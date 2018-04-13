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Митя Фомин намекнул поклонникам на серьезные отношения в Instagram

Поклонники певца заметили в Instagram новые фото, где он позирует рядом с незнакомкой. Таким образом, Митя Фомин намекнул им на серьезные отношения, процитировав слова Омара Хайяма.

Исполнитель предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но сейчас он отдыхает в ОАЭ и заинтриговал фанатов упоминанием о любимой женщине, которая не дает возможности соперницам соблазнить мужчину. Они сразу подумали, что женщина может стать супругой Мити Фомина, после чего написали много лестных сообщений.

Митя Фомин намекнул поклонникам на серьезные отношения в Instagram


Пользователи сетей обрадовались, что знаменитость больше не грустит в одиночестве, так что с нетерпением ждут информацию о грядущей свадьбе. Некоторые лица предположили, что эта особа может быть просто знакомой или родственницей артиста, однако большинство людей пожелали паре счастья и любви.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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