Ирина Хакамада советует подписчикам одеваться в соответствии с возрастом

Модные тенденции всегда интересуют людей, но многие из них могут выглядеть смешно, надев очередную новинку кутюрье. Знаменитость отметила, что одежда для самой веселой вечеринки должна не подчеркивать или игнорировать возраст. Чувство меры всегда называлось даром богов, с чем сразу согласились читатели. Они тоже обратили внимание на гармонию образа, которому не всегда следуют современные звезды.Пользователи сетей считают Ирину Хакамаду женщиной вне возрастных изменений, мотивирующей своих поклонников. Они тоже решили порекомендовать ей, обратить внимание на обилие черных оттенков в гардеробе, и добавить сюда больше весенних нарядов других цветов.