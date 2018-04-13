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Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала фанатке смерти

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Виктория Романец шокировала подписчиков своими пожеланиями.

Ни для кого не является секретом, что после того, как домовцы уходят за ворота, многие из них становятся довольно популярными личностями. Обворожительная брюнетка не стала исключением. Девушка не только имеет большое количество поклонников в социальной сети Инстаграм, но и хорошо зарабатывает на своем блоге, рекламируя различные товары и салоны.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала фанатке смерти

Как бы то ни было, но Виктория, несмотря на то, что только благодаря своим фанатам ей удается обеспечивать себе шикарную жизнь, никакого уважения к подписчикам не имеет. А подтверждает это то, что Романец довольно часто оставляет у себя на страничке нелестные высказывания в адрес пользователей Сети.

Таким способом экс-звезда реалити-шоу не только портит себе репутацию, но и теряет тех преданных поклонников, которые на протяжении долгого периода времени поддерживали ее.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала фанатке смерти

Несколько дней назад Виктория ответила на одни из комментариев своих недоброжелателей. Романец с присущей себе злостью пожелала антифанатке покоиться с миром. Нужно сказать, что многие подписчики брюнетки остались недовольны такими высказываниями своего кумира.

Большое количество фолловеров тут же расценили комментарий Виктории как вызов и прямо-таки завалили девушку сообщениями аналогичного характера. Почти под каждой новой фотографией Романец желали покоиться с миром. Отметим, что на время девушка даже отключала возможность оставлять комментарии под ее публикациями.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:21
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