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Анна Седокова решила попробовать себя в роли секс-колумниста

Певица решила немного изменить свою личную жизнь, попробовав себя в роли секс-колумниста. Анна Седокова стали писать статьи о половых отношениях для журнала, хотя ей нелегко даются такие темы.

Она опубликовала в Instagram небольшой пост, отметив, как важен выход из зоны комфорта. Раньше исполнительница только слышала о таких вещах, но не воспринимала их серьезно. Сейчас Анне Седоковой придется писать материалы для аудитории, которая пока настороженно встречает нового автора. Пока звезда получает негативные отзывы, но не собирается останавливаться.

Анна Седокова решила попробовать себя в роли секс-колумниста


Знаменитость хочет вернуть свои навыки и больше узнавать нового, а подписчики быстро отреагировали на новость и выразили свое мнение. Недоброжелатели сразу упомянули о мужчинах в жизни певицы, после чего отметили, что ей должно быть стыдно перед детьми. Фанаты поддержали своего кумира позитивными словами и ждут первые публикации.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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