Анна Седокова решила попробовать себя в роли секс-колумниста

Она опубликовала в Instagram небольшой пост, отметив, как важен выход из зоны комфорта. Раньше исполнительница только слышала о таких вещах, но не воспринимала их серьезно. Сейчас Анне Седоковой придется писать материалы для аудитории, которая пока настороженно встречает нового автора. Пока звезда получает негативные отзывы, но не собирается останавливаться.Знаменитость хочет вернуть свои навыки и больше узнавать нового, а подписчики быстро отреагировали на новость и выразили свое мнение. Недоброжелатели сразу упомянули о мужчинах в жизни певицы, после чего отметили, что ей должно быть стыдно перед детьми. Фанаты поддержали своего кумира позитивными словами и ждут первые публикации.