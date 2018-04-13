Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю девочку после сильного ожога

Карина Кадырова живет в Стерлитамаке, но когда ей было 8 лет, произошло возгорание волос из-за газовой плиты. Тогда ожог захватил 52% тела малышки, которой удалось выжить и перенести столько процедур. Мама маленькой героини рассказывала СМИ, что девочка заново училась сидеть и кушать, а Вера Брежнева нашла ее историю в Instagram.Звезда решила устроить девочке сюрприз, после чего долго общалась со своей маленькой фанаткой, которая любит ее песни. Подписчики позитивно оценили поступок артистки, назвав ее благородным, искренним и любящим ангелом с большим сердцем. Некоторые лица отметили, что добрые дела не стоит выставлять напоказ, потому что тогда они становятся пиаром.