АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю девочку после сильного ожога

Певица не только обладает прекрасной внешностью и талантом, но также прославилась своими добрыми поступками. Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю девочку после сильного ожога, которая перенесла 21 операцию.

Карина Кадырова живет в Стерлитамаке, но когда ей было 8 лет, произошло возгорание волос из-за газовой плиты. Тогда ожог захватил 52% тела малышки, которой удалось выжить и перенести столько процедур. Мама маленькой героини рассказывала СМИ, что девочка заново училась сидеть и кушать, а Вера Брежнева нашла ее историю в Instagram.

Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю девочку после сильного ожога


Звезда решила устроить девочке сюрприз, после чего долго общалась со своей маленькой фанаткой, которая любит ее песни. Подписчики позитивно оценили поступок артистки, назвав ее благородным, искренним и любящим ангелом с большим сердцем. Некоторые лица отметили, что добрые дела не стоит выставлять напоказ, потому что тогда они становятся пиаром.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Хакамада советует подписчикам одеваться в
Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою
Ирина Дубцова удивила поклонников фото с оленем в
Анна Седокова решила попробовать себя в роли
Учёные США показали на видео, что будет с
Алена Савкина рассказала об ужасной атмосфере в
Жители нидерландской деревушки Йелсум не могут
Кристина Дерябина приобрела автомобиль на деньги
Учёные: Искусственный интеллект в будущем
Елена Ваенга намекнула пользователям о
Зрители недоумевают, как участники «Дома-2»
Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю
Дети не ограничивают свободу Светланы Лободы
Эксперты назвали полезные продукты для худеющих
Максим Фадеев в детстве попал под троллейбус
Медики рассказали о полезных свойствах редиски
Ольга Бузова рассказала, что большую часть своих
Алиса Вокс отказалась поздравить Сергея Шнурова с
Ким Кардашьян удалила пляжные снимки после
Супруга Александра Цекало вместе с 9-летней
Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее
Учёные смогли выяснить принцип работы мозга
Genesis представил новый седан G70 для России
На eBay продавались секретные документы Гитлера с
Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали
Сергей Шнуров отмечает 45-летие
Озеро Байкал захватывают опасные водоросли -
Анастасия Волочкова после закрытия чата заметила
Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой
В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей,
Просмотреть все новости