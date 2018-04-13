Саша Гозиас в очередной раз расстается с Костей Ивановым
Любительница эпатажа, экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас решила, что вполне может обойтись без своего возлюбленного Кости Иванова.
Пара очередной раз рассталась по причине нехватки оказания знаков внимания со стороны Иванова. Сашу не устраивает, что Константин не дарит ей цветы, не приглашает на свидания и не обнимает.
Потому Гозиас задала себе вопрос – а зачем ей нужны такие отношения и пришла к выводу, что она вполне самодостаточная женщина.
Александра вполне может обеспечить себя материально, так как зарабатывает е меньше Иванова.
На данный момент пара держит паузу в отношениях, тем более что Константин отправился к себе на родину, а Саша осталась в столице.
Напомним, что в 2017 году Гозиас и Иванов расписались, а через некоторое время расстались, потом помирились и вновь готовы к расставанию.
Пара очередной раз рассталась по причине нехватки оказания знаков внимания со стороны Иванова. Сашу не устраивает, что Константин не дарит ей цветы, не приглашает на свидания и не обнимает.
Потому Гозиас задала себе вопрос – а зачем ей нужны такие отношения и пришла к выводу, что она вполне самодостаточная женщина.
Александра вполне может обеспечить себя материально, так как зарабатывает е меньше Иванова.
На данный момент пара держит паузу в отношениях, тем более что Константин отправился к себе на родину, а Саша осталась в столице.
Напомним, что в 2017 году Гозиас и Иванов расписались, а через некоторое время расстались, потом помирились и вновь готовы к расставанию.