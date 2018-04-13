Саша Гозиас в очередной раз расстается с Костей Ивановым

Пара очередной раз рассталась по причине нехватки оказания знаков внимания со стороны Иванова. Сашу не устраивает, что Константин не дарит ей цветы, не приглашает на свидания и не обнимает.Потому Гозиас задала себе вопрос – а зачем ей нужны такие отношения и пришла к выводу, что она вполне самодостаточная женщина.Александра вполне может обеспечить себя материально, так как зарабатывает е меньше Иванова.На данный момент пара держит паузу в отношениях, тем более что Константин отправился к себе на родину, а Саша осталась в столице.Напомним, что в 2017 году Гозиас и Иванов расписались, а через некоторое время расстались, потом помирились и вновь готовы к расставанию.