Максим Фадеев в детстве попал под троллейбус после катания на мопеде

Тогда будущий композитор заработал деньги и купил два велосипеда, после чего их угнали грабители. Он решил не опускать руки и мечтал, что купит мопед, опять потратив целое лето на заработки. Целый день Максим Фадеев наслаждался катанием на транспорте, но вечером оказался под колесами троллейбуса, отделавшись переломами конечностей. В то время он воспринимал ситуацию, как жизненный урок, после чего подписчики тоже стали рассказывать свои истории.Многие люди мечтали о полетах в космос, хотели иметь собаку, или хотели выйти замуж за известных лиц. Пользователи сетей позитивно оценили откровение звезды, назвав его самым крутым человеком, который уже в таком возрасте мог ставить цели и исполнять свои желания.