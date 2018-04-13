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Максим Фадеев в детстве попал под троллейбус после катания на мопеде

Продюсер опубликовал в Instagram новый пост, решив рассказать поклонникам о своем детстве и первых заработках. Максим Фадеев тогда попал под троллейбус после катания на мопеде и не стал больше не испытывать судьбу.

Тогда будущий композитор заработал деньги и купил два велосипеда, после чего их угнали грабители. Он решил не опускать руки и мечтал, что купит мопед, опять потратив целое лето на заработки. Целый день Максим Фадеев наслаждался катанием на транспорте, но вечером оказался под колесами троллейбуса, отделавшись переломами конечностей. В то время он воспринимал ситуацию, как жизненный урок, после чего подписчики тоже стали рассказывать свои истории.

Максим Фадеев в детстве попал под троллейбус после катания на мопеде


Многие люди мечтали о полетах в космос, хотели иметь собаку, или хотели выйти замуж за известных лиц. Пользователи сетей позитивно оценили откровение звезды, назвав его самым крутым человеком, который уже в таком возрасте мог ставить цели и исполнять свои желания.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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