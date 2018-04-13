Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец надела красивый, но очень неудобный наряд

«Это конечно все красиво, но Ппц как не удобно..я об обуви, туниках и прочих накидках», - написала под фото Романец.

«Очень красиво», «Я с тобой полностью согласна! Ещё распущенные волосы в жару меня очень бесят. Но зато какие шикарные фотки получаются», «Бомба просто», «Ох, и красота!», «Фотки 2х летней давности!!!!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже не является участницей эпатажной телестройки, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Каждый день Виктория обновляет свой личный микроблог, публикуя в нем новые очень яркие фотографии и видеоролики.Стоит отметить, что Романец по-прежнему входит в состав тех домовцев, которых называют «самыми рейтинговыми участниками «Дом-2». Вероятней всего, что именно поэтому за девушкой продолжает наблюдать 2,5 миллиона фолловеров.Несколько часов назад Виктория опубликовала у себя на страничке новый снимок, который очень понравился ее подписчикам. На фотографии брюнетка запечатлена в купальнике черного цвета, синих босоножках на высоком каблуке и длиной тунике того же цвета, что и обувь.Нужно сказать, что невзирая на то, что девушка пожаловалась своим поклонникам, многие все-таки оценили наряд Виктории по достоинству, а некоторые даже заявили, что Романец выдает свежий снимок за фото, которое было сделано 2 года назад.