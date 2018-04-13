Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец надела красивый, но очень неудобный наряд
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец восхитила поклонников своей последней публикацией.
Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже не является участницей эпатажной телестройки, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Каждый день Виктория обновляет свой личный микроблог, публикуя в нем новые очень яркие фотографии и видеоролики.
Стоит отметить, что Романец по-прежнему входит в состав тех домовцев, которых называют «самыми рейтинговыми участниками «Дом-2». Вероятней всего, что именно поэтому за девушкой продолжает наблюдать 2,5 миллиона фолловеров.
Несколько часов назад Виктория опубликовала у себя на страничке новый снимок, который очень понравился ее подписчикам. На фотографии брюнетка запечатлена в купальнике черного цвета, синих босоножках на высоком каблуке и длиной тунике того же цвета, что и обувь.
Нужно сказать, что невзирая на то, что девушка пожаловалась своим поклонникам, многие все-таки оценили наряд Виктории по достоинству, а некоторые даже заявили, что Романец выдает свежий снимок за фото, которое было сделано 2 года назад.
Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже не является участницей эпатажной телестройки, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Каждый день Виктория обновляет свой личный микроблог, публикуя в нем новые очень яркие фотографии и видеоролики.
Стоит отметить, что Романец по-прежнему входит в состав тех домовцев, которых называют «самыми рейтинговыми участниками «Дом-2». Вероятней всего, что именно поэтому за девушкой продолжает наблюдать 2,5 миллиона фолловеров.
Несколько часов назад Виктория опубликовала у себя на страничке новый снимок, который очень понравился ее подписчикам. На фотографии брюнетка запечатлена в купальнике черного цвета, синих босоножках на высоком каблуке и длиной тунике того же цвета, что и обувь.
«Это конечно все красиво, но Ппц как не удобно..я об обуви, туниках и прочих накидках», - написала под фото Романец.
Нужно сказать, что невзирая на то, что девушка пожаловалась своим поклонникам, многие все-таки оценили наряд Виктории по достоинству, а некоторые даже заявили, что Романец выдает свежий снимок за фото, которое было сделано 2 года назад.
«Очень красиво», «Я с тобой полностью согласна! Ещё распущенные волосы в жару меня очень бесят. Но зато какие шикарные фотки получаются», «Бомба просто», «Ох, и красота!», «Фотки 2х летней давности!!!!», - пишут комментаторы.