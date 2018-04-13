Дети не ограничивают свободу Светланы Лободы

Исполнительница уже выполнила свою миссию, родив дочь, а также не может себя представить без ее глаз. В самые тяжелые моменты жизни Светлана Лобода всегда вспоминает образ ребенка, а сейчас будет радоваться еще одному малышу. Такие жизненные радости дают звезде легкость и ощущение полета, но не ограничивают ее внутренний мир.Пользователи сетей отметили, что материнство всегда было связано с большой ответственностью. Многодетные мамы не ощущают полетов души, когда бегают за своими чадами. Многие люди назвали наличие детей нервотрепкой и головокружением, хотя можно ощутить себя свободными, если за ними присматривает няня.