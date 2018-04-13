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Дети не ограничивают свободу Светланы Лободы

Подписчики певицы решили поинтересоваться ее дальнейшими планами после рождения второго ребенка. Светлана Лобода отметила, что дети не ограничивают ее свободу, опубликовав пост в Instagram.

Исполнительница уже выполнила свою миссию, родив дочь, а также не может себя представить без ее глаз. В самые тяжелые моменты жизни Светлана Лобода всегда вспоминает образ ребенка, а сейчас будет радоваться еще одному малышу. Такие жизненные радости дают звезде легкость и ощущение полета, но не ограничивают ее внутренний мир.

Дети не ограничивают свободу Светланы Лободы


Пользователи сетей отметили, что материнство всегда было связано с большой ответственностью. Многодетные мамы не ощущают полетов души, когда бегают за своими чадами. Многие люди назвали наличие детей нервотрепкой и головокружением, хотя можно ощутить себя свободными, если за ними присматривает няня.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:25
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