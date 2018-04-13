Сказки дочери Ксении Бородиной имеют неожиданный сюжет
Поклонники семьи Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже успели убедиться, что из их младшей дочери может вырасти настоящая сказочница.
В очередной публикации счастливого отца Теона рассказала свою интерпретацию сказки о волке и козлятах.
Малышка изменила сюжет и в ее сказке козлята испугали волка хлебом.
«Козлята напугали волка хлебом, че тут не понятно? Каждое утро, за завтраком мы слушаем голубоглазые сказки Курбановны», - с улыбкой комментирует Курбан рассказ дочурки.
Пользователи как всегда посмеялись вместе с родителями Теоны и назвали малышку «сладкой», «чудо чудесное», «родительский лучик солнца» и наградили другими, не менее теплыми и приятными эпитетами.
В очередной публикации счастливого отца Теона рассказала свою интерпретацию сказки о волке и козлятах.
Малышка изменила сюжет и в ее сказке козлята испугали волка хлебом.
«Козлята напугали волка хлебом, че тут не понятно? Каждое утро, за завтраком мы слушаем голубоглазые сказки Курбановны», - с улыбкой комментирует Курбан рассказ дочурки.
Пользователи как всегда посмеялись вместе с родителями Теоны и назвали малышку «сладкой», «чудо чудесное», «родительский лучик солнца» и наградили другими, не менее теплыми и приятными эпитетами.