Сказки дочери Ксении Бородиной имеют неожиданный сюжет

В очередной публикации счастливого отца Теона рассказала свою интерпретацию сказки о волке и козлятах.Малышка изменила сюжет и в ее сказке козлята испугали волка хлебом., - с улыбкой комментирует Курбан рассказ дочурки.Пользователи как всегда посмеялись вместе с родителями Теоны и назвали малышку «сладкой», «чудо чудесное», «родительский лучик солнца» и наградили другими, не менее теплыми и приятными эпитетами.