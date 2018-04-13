Медики рассказали о полезных свойствах редиски
Медики раскрыли полезные свойства раннего овоща, который уже активно продается на прилавках рынков и магазинов. Правда, пока редиска здесь только тепличная.
По словам медиков, сейчас реализуется пока тепличная редиска. Это значит, что в ней есть множество добавок.
Вместе с тем, что овощ вкусен сам по себе, в нем еще присутствует масса полезных свойств. Так, например, редиска низкокалорийна: на 100 грамм приходится всего 19 калорий. Вместе с тем, в редиске есть и углеводы, и жиры, и белки, так что этот универсальный овощ можно есть и днем, и ночью.
Богата редиска витаминами и полезными микроэлементами. В частности, витамины группы В, магний, железо, фосфор и другие полезные вещества, содержащиеся в весеннем овоще, помогают снизить отечность, ускорить метаболизм, очистить кишечник и улучшить пищеварение.
Применяют редиску даже в народной медицине: за короткий промежуток времени она помогает избавиться от радикулитной и головной болей.
По словам медиков, сейчас реализуется пока тепличная редиска. Это значит, что в ней есть множество добавок.
Вместе с тем, что овощ вкусен сам по себе, в нем еще присутствует масса полезных свойств. Так, например, редиска низкокалорийна: на 100 грамм приходится всего 19 калорий. Вместе с тем, в редиске есть и углеводы, и жиры, и белки, так что этот универсальный овощ можно есть и днем, и ночью.
Богата редиска витаминами и полезными микроэлементами. В частности, витамины группы В, магний, железо, фосфор и другие полезные вещества, содержащиеся в весеннем овоще, помогают снизить отечность, ускорить метаболизм, очистить кишечник и улучшить пищеварение.
Применяют редиску даже в народной медицине: за короткий промежуток времени она помогает избавиться от радикулитной и головной болей.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:00