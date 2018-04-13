«Бузова - ходячий антитренд!«: Ольга Бузова продолжает экспериментировать со своей внешностью

«Неужели тебе самой нравится, что у тебя на голове?», «Господи что с волосами??? что за безвкусица», «Оля ты стала похожа на Джека ВОРОБЕЙ! сними пожалуйста эти перья павлина», «Не волосы, а ужас просто, колхозный вариант. Сними не позорься, уже не знает как на себя привлечь внимание», «Бузова - ходячий антитренд! Сама она - село, и слушают ее только сельские люди! К сожалению, вас много, но это не значит, что это круто! Просто вас всех объединил дурной вкус», - пишут злопыхатели.

ТВ-звезда и восходящая исполнительница продолжает самоуверенно считать себя иконой стиля. Несколько дней назад Ольга представила подписчикам свой новый образ. Знаменитость решила часть своих локонов покрасить в ярко-оранжевый цвет. Однако многим пользователям Сети такое преображение не пришлось по вкусу.Ни для кого не является секретом, что каждое изменение во внешнем виде Бузовом многомиллионная публика воспринимает как новый тренд. Как бы то ни было, но последний эксперимент с имиджем вызвал у Олиных фанатов противоположную реакцию.32-летняя звезда настолько увлеклась экспериментами со своей внешностью, что решила не просто прицепить к своим волосам шерстяные или флисовые пряди, а выкрасила свои же локоны в цвет мандарина.Многочисленные недоброжелатели не упустили возможности в очередной раз пройтись по Ольге Бузовой. Хейтеры прямо-таки в один голос принялись заявлять, что знаменитость всеми возможными способами пытается просто привлечь к себе внимание, а также подчеркнули, что у теледивы нет вкуса.