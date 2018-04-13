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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рыдала из-за предательства Романа Капаклы

Завтра, 14 апреля, поклонники «Дома-2» смогут увидеть слезы на глазах Марины Африкантовой, вызванные предательством ее возлюбленного Романа Капаклы.

Довольно долго отношения Романа и Марины казались незыблемыми и юного возлюбленного Африкантовой даже ставили в пример другим участникам.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рыдала из-за предательства Романа Капаклы

Фанаты этой пары даже не сомневались, что их романтические отношения приведут к свадьбе и прочным семейным узам.

Однако поездка Романа Капаклы в Египет изменила мнение многих зрителей. Ведь молодой человек до сих пор не вышел на связь с партнершей и Марина уже почти готова поставить точку в их отношениях.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рыдала из-за предательства Романа Капаклы

Африкантова-младшая плакала и говорила о предательстве бойфренда, которое особенно обидно в свете того, что Роман дискредитировал их пару в разгар участия в конкурсе «Свадьба на миллион».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11
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