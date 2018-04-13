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В сетях опубликована запись с доказательствами существования загробной жизни

Американские исследователи из поселка Геттисберга опубликовали в сетях запись с доказательствами существования загробной жизни. События произошли 20 лет назад, но только сейчас эксперты обратили на них внимание.

В сетях опубликована запись с доказательствами существования загробной жизни


Семья вместе с ребенком возвращалась домой после прогулки в лесу, но внезапно люди заметили необычное движение в кустах. Они сначала подумали, что это связано с движением транспорта, после чего решили запечатлеть объект на камеру. Внезапно перед глазами ошеломленных свидетелей события возникла прозрачная фигурка фантома, летающая по воздуху, которая потом пропадала из вида, чтобы вернуться назад.



Также призрак отлично виден в сюжете, который был признан подлинным после проверки специалистами. После просмотра даже самые заядлые скептики были вынуждены согласиться, что существа из иного мира не являются фантастикой.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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