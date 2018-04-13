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Жители нидерландской деревушки Йелсум не могут спокойно спать из-за “поющей” дороги

Пользователи сетей заметили ролик, опубликованный жителями нидерландской деревушки Йелсум. Они не могут спокойно спать из-за “поющей” дороги, отметив, что скоро сойдут с ума благодаря новинке властей.

Жители нидерландской деревушки Йелсум не могут спокойно спать из-за “поющей” дороги


Чиновники решили положить на полотно резиновые ленты, которые играют национальный гимн во время движения транспорта. Водители будут ограничивать свою скорость, потому что музыка сразу указывает на нарушение правил движения. Однако разработчики не обратили внимания, что рядом с трассой живут люди.



Они вынуждены сутками слушать гимн, что особенно касается пенсионеров, не выходящих из помещений. Жители раскритиковали такой проект, после чего власти пообещали убрать изюминку и сделать дорогу обычным аналогом.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
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