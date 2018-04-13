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Озеро Байкал захватывают опасные водоросли - спирогира

Большая часть побережья озера Байкал покрыта ядовитыми водорослями, которые выделяют токсины в воду. Из-за этого озеро в перспективе превратится в безжизненное болото, считают местные экологи.

Значительная часть побережья Байкала (на 61%) покрыто спирогирой - опасной водорослью. Об этом рассказывают специалисты экологического Центра "Антистихия", подчеркивая, что загрязнение уже привело к катастрофическим последствиям. Эти водные микроорганизмы ускоряют процесс "эвтрофикации", что ведет к цветение водной массы и появлению опасных бактерий, выделяющих токсины, от которых гибнет рыба и вызывает у людей и животных отравление. Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло огромные масштабы.

Озеро Байкал захватывают опасные водоросли - спирогира


По словам экологов эту ситуацию ухудшают несколько причин: коммунальные очистные не обеспечивают должную степень очистки; воду забирают для нужд промышленности; вырубаются леса, так как китайцы получили до 1 млн га тайги в аренду. Однако значительно ухудшит экологию и тот факт, что в ближайшее время на берегу будет построен завод по бутилированию воды мощностью 60 млн литров в год. Всю эту воду будут отправлять в КНР. В настоящее время уровень воды озера на 20 см ниже нормы, что также свидетельствует об экологической катастрофе, считают специалисты Центра.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:45
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