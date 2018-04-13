Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее прически

Сергей и Матильда знакомы уже более 10 лет. В среде шоу-бизнеса их считают идеальной семьей. Вместе им хорошо, балерина даже научила скандального мужа наполнять свой гардероб стильными вещами. Правда на своих концертах артист возвращается в свой привычный сценический образ.По рассказам Матильды, их безоблачную семейную жизнь нарушает критика со стороны Шнурова причесок своей жены. Достается прическам с прямыми волосами, все другие Сергея не раздражают. Супруга артиста связывает такое трепетное отношение певца к волнистым волосам с их знакомством, когда Шнуров в нее и влюбился. Тогда у нее была прическа из мелких кудрей.А прямые волосы Матильда может носить, когда куда-то надолго уезжает с подругами. Так, например, сейчас ей нет повода заморачиваться с кудряшками – вместе с Ксенией Собчак и другими приятельницами они гостят в США.