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Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее прически

Матильда Шнурова поделилась с подругой, что ее супруг Сергей Шнуров часто критикует ее прически с прямыми волосами.
Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее прически


Сергей и Матильда знакомы уже более 10 лет. В среде шоу-бизнеса их считают идеальной семьей. Вместе им хорошо, балерина даже научила скандального мужа наполнять свой гардероб стильными вещами. Правда на своих концертах артист возвращается в свой привычный сценический образ.

По рассказам Матильды, их безоблачную семейную жизнь нарушает критика со стороны Шнурова причесок своей жены. Достается прическам с прямыми волосами, все другие Сергея не раздражают. Супруга артиста связывает такое трепетное отношение певца к волнистым волосам с их знакомством, когда Шнуров в нее и влюбился. Тогда у нее была прическа из мелких кудрей.

А прямые волосы Матильда может носить, когда куда-то надолго уезжает с подругами. Так, например, сейчас ей нет повода заморачиваться с кудряшками – вместе с Ксенией Собчак и другими приятельницами они гостят в США.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30
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