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Genesis представил новый седан G70 для России

В российской столице презентовали седан Genesis G70, который дебютировал в прошлом году во Франкфурте. На российском рынке новый автомобиль будет предложен в пяти комплектациях по цене от 1 949 000 рублей.

Genesis представил новый седан G70 для России


В моторную гамму седана Genesis G70 входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор в двух вариантах мощности 197 и 247 лошадиных сил. Аналогичным двигателем комплектуется спортивный фастбэка Kia Stinger, построенный на одной платформе с G70.

На российском рынке Genesis G70 будет предложен в модификациях Premier, Elegance, Advance, Supreme и Sport. В оснащение автомобиля входит адаптивный круиз-контроль, система полного привода, система слежения за усталостью водителя и другие функции.

На рынке седан Genesis G70 составит конкуренцию таким автомобилям как Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:15
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