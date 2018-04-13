Genesis представил новый седан G70 для России

В моторную гамму седана Genesis G70 входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор в двух вариантах мощности 197 и 247 лошадиных сил. Аналогичным двигателем комплектуется спортивный фастбэка Kia Stinger, построенный на одной платформе с G70.На российском рынке Genesis G70 будет предложен в модификациях Premier, Elegance, Advance, Supreme и Sport. В оснащение автомобиля входит адаптивный круиз-контроль, система полного привода, система слежения за усталостью водителя и другие функции.На рынке седан Genesis G70 составит конкуренцию таким автомобилям как Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4.