Армен Джигарханян находится под круглосуточной охраной и наблюдением врача

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал СМИ, что телевизионщики страстно желали заполучить какие-то комментарии от актёра и ради этого совершили настоящий штурм на квартиру. Была вызвана полиция, также приняли решение поставить на какое-то время круглосуточную охрану.Согомонян также добавил, что после инцидента состояние здоровья прославленного артиста, который имеет ряд тяжёлых заболеваний, ухудшилось, поэтому рядом с ним дежурит не только охрана, но и медицинская сестра, чтобы оперативно оказать помощь при обострении.