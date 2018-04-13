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Армен Джигарханян находится под круглосуточной охраной и наблюдением врача

Легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян пережил очень приятную встречу с представителями программы Первого канала "Пусть говорят", поэтому сейчас к 82-летнему артисту приставлена охрана.

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал СМИ, что телевизионщики страстно желали заполучить какие-то комментарии от актёра и ради этого совершили настоящий штурм на квартиру. Была вызвана полиция, также приняли решение поставить на какое-то время круглосуточную охрану.

Армен Джигарханян находится под круглосуточной охраной и наблюдением врача

Согомонян также добавил, что после инцидента состояние здоровья прославленного артиста, который имеет ряд тяжёлых заболеваний, ухудшилось, поэтому рядом с ним дежурит не только охрана, но и медицинская сестра, чтобы оперативно оказать помощь при обострении.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:17
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