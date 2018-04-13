В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей, протаранил ворота полицейского участка

В Зеленограде, что под Москвой, случилась нестандартная авария. Водитель намеренно направил свой легковой автомобиль в ворота полицейского участка. Так он привлек к себе необходимое от стражей порядка внимание, поскольку вместе с ним в салоне ехали угрожающие ему вымогатели.По версии 31-летнего потерпевшего, в Андреевке к нему подошли двое неизвестных и с угрозами расправиться с ним физически, стали требовать деньги в сумме 1 миллиона рублей. После этого преступники сели к нему в машину. В Зеленограде водитель решился обратиться в полицию неординарным способом.После ДТП неизвестным вымогателям удалось перебраться в другой автомобиль, где они и были задержаны правоохранителями. При досмотре подозреваемых 26 и 34 лет у них изъяли пневматический пистолет.