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В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей, протаранил ворота полицейского участка

Чтобы спастись от вымогателей, сидевших с ним в машине, водитель намеренно протаранил ворота отдела полиции в Подмосковье.
В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей, протаранил ворота полицейского участка


В Зеленограде, что под Москвой, случилась нестандартная авария. Водитель намеренно направил свой легковой автомобиль в ворота полицейского участка. Так он привлек к себе необходимое от стражей порядка внимание, поскольку вместе с ним в салоне ехали угрожающие ему вымогатели.

По версии 31-летнего потерпевшего, в Андреевке к нему подошли двое неизвестных и с угрозами расправиться с ним физически, стали требовать деньги в сумме 1 миллиона рублей. После этого преступники сели к нему в машину. В Зеленограде водитель решился обратиться в полицию неординарным способом.

После ДТП неизвестным вымогателям удалось перебраться в другой автомобиль, где они и были задержаны правоохранителями. При досмотре подозреваемых 26 и 34 лет у них изъяли пневматический пистолет.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:30
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