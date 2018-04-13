Ученые: Активность супервулканов станет причиной возникновения конца света
Французские ученые отметили, что наша планета будет страдать от активности супервулканов, среди которых находится Йеллоустоун. Такие процессы станут причиной возникновения конца света, превратив часть Земли в бесплодную пустыню.
Они обеспокоены климатическими изменениями, вызывающими таяние ледников, после чего могут проснуться древние исполины, которые раньше не проявляли активность. Кроме того, человечество тоже стало виновником грядущей катастрофы из-за своих технологий.
Природные катаклизмы окажут влияние на вулкан Мигер, который в последний раз извергался 2000 лет назад. Он расположился между Канадой и Британской Колумбией, но первые извержения будут проходить в Тихоокеанском огненном кольце, где находятся 328 опасных объектов.
Они обеспокоены климатическими изменениями, вызывающими таяние ледников, после чего могут проснуться древние исполины, которые раньше не проявляли активность. Кроме того, человечество тоже стало виновником грядущей катастрофы из-за своих технологий.
Природные катаклизмы окажут влияние на вулкан Мигер, который в последний раз извергался 2000 лет назад. Он расположился между Канадой и Британской Колумбией, но первые извержения будут проходить в Тихоокеанском огненном кольце, где находятся 328 опасных объектов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15