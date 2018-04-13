Ученые: Активность супервулканов станет причиной возникновения конца света

Они обеспокоены климатическими изменениями, вызывающими таяние ледников, после чего могут проснуться древние исполины, которые раньше не проявляли активность. Кроме того, человечество тоже стало виновником грядущей катастрофы из-за своих технологий.Природные катаклизмы окажут влияние на вулкан Мигер, который в последний раз извергался 2000 лет назад. Он расположился между Канадой и Британской Колумбией, но первые извержения будут проходить в Тихоокеанском огненном кольце, где находятся 328 опасных объектов.